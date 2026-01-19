شركة نفط ميسان تعلن قرب افتتاح منظومة طاقة شمسية بقدرة 70 ميغاواط

أعلنت شركة نفط ميسان، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح منظومة توليد طاقة كهربائية نظيفة عن طريق الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميغاواط، حيث ذكر مدير الشركة، حسين كاظم للوكالة الرسمية، إنه "سيتم قريباً افتتاح منظومة توليد طاقة كهربائية نظيفة عن طريق خلايا شمسية ضمن برامجها الطموحة لإنتاج الكهرباء".

كذلك أضاف أن "المشروع واعد وسيوفر كهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية بمقدار 70 ميغاواط ستعمل لسد حاجة الشركة من الطاقة الكهربائية".

كما أشار إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطط إنتاج الطاقة النظيفة الذي تعتمده الوزارة ضمن مشاريعها التطويرية لمواكبة التطور العالمي".