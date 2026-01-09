رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز حضور العراق على الساحة الدولية

اكد رئيس الجمهورية، أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز حضور العراق على الساحة الدولية.

وذكر بيان للرئاسة ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الجمعة ببغداد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والجهود المبذولة للاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المقررة، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية.

واشار رئيس الجمهورية إلى أهمية توسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في دعم الأمن والاستقرار والسلام على المستويات كافة.

من جانبه أكد وزير الخارجية التزام الوزارة بمواصلة العمل الدبلوماسي ودعم مواقف العراق في مختلف المحافل وبما يعضد مكانته ويحفظ مصالحه الوطنية.