الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة تجار للمخدرات في بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة ( 9 كانون الثاني 2026 )، الاطاحة بثلاثة تجار مخدرات في العاصمة بغداد، وضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز الاستخبارات العسكرية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من مدير قسم الاستخبارات والامن في فرقة المشاة السابعة عشرة، وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني، نصبت كمينا محكما في سيطرة بغداد جنوب العاصمة، اسفر عن القبض على ثلاثة تجار مخدرات وضبط 2 كيلوغرام من المواد المخدرة داخل العجلة التي يستقلونها".

واضافت ان "المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق احكام المادة 28 مخدرات"، مبينة انه "جرى تسليمهم مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة اصوليا لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".