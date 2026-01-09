الاتروشي يهنئ الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها

هنأ نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الاتروشي الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها .

وقال الاتروشي في بيان:" اتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات الى أبطال الشرطة العراقية بمناسبة عيدهم الوطني في ذكرى التأسيس الرابعة بعد المئة ، مثمّنًا عالياً تضحياتهم الجسيمة وجهودهم المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين".

وأكد الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في أداء واجبهم الوطني، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الشرطة بواسع رحمته، وأن يمنّ على جرحاهم بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق وأهله بالأمن والسلام".