مقتل "والي حوران" في داعش الارهابي واعتقال "والي دمشق" بعمليتين مشتركتين مع التحالف الدولي

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، تنفيذ عملية امنية دقيقة في ريف دمشق بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، أسفرت عن مقتل احد ابرز قيادات تنظيم داعش الارهابي واعتقال قيادي آخر مع عدد من مساعديه.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ "وحداتنا في ريف دمشق نفّذت، عبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية امنية دقيقة في بلدة البويضة، بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة ورصد ميداني محكم، اسفرت عن تحييد محمد شحادة المكنى (أبو عمر شداد)، والذي يعد احد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا ويشغل منصب (والي حوران)".

من جهته، قال قائد الامن الداخلي بريف دمشق احمد الدالاتي، إنّ "القوات الأمنية وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي نفّذت عملية امنية محكمة في مدينة المعضمية، أدت الى إلقاء القبض على والي دمشق في تنظيم داعش طه الزعبي وعدد من مساعديه"، مؤكداً استمرار العمليات لاستهداف بقايا خلايا التنظيم.