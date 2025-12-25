الأخبار

استياء شعبي بعد اكتشاف اسم "إسرائيل" في أحد المناهج الدراسية الرسمية العراقية


أثار اكتشاف اسم "إسرائيل" في أحد المناهج الدراسية الرسمية موجة غضب عارمة بين أولياء أمور الطلبة والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وسط مطالبات بمحاسبة لجان التأليف في وزارة التربية.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎mon ces élè 3. .Nele Ne à àlav Nous ntes. ite ..France, ...Lyon. rient Afghanistan et elle va ..Maroc. Martin habitent … États- États-Unis Unis et ils vont cances Irlande. vient ...Chine, ...Pékin précisément. ce que tu viens .Belgique? n je viens ...Antilles. bite Danemark, mais il est nos 5. Tul pare 6. Vou ..Israël. un‎‏'‏

 

 

وتداول مدونون وأولياء أمور صوراً من كتاب اللغة الفرنسية المقرر للصف الرابع الإعدادي، وتحديداً في الصفحة (23)؛ إذ تتضمن الصفحة فقرة مخصصة لـ"الفراغات" التعليمية، ورد فيها ذكر "إسرائيل" بوصفها دولة ضمن الخيارات، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافاً صريحاً بالكيان الصهيوني داخل منهج تربوي عراقي رسمي.

 

وأكد مدونون وخبراء قانونيون أن إدراج هذا المسمى يشكل مخالفة صريحة لـ"قانون تجريم التطبيع" النافذ في العراق، الذي يحظر أي شكل من أشكال الترويج للكيان الصهيوني أو الاعتراف به.

وطالب ناشطون بفتح تحقيق عاجل مع اللجنة التي ألّفت الكتاب أو اعتمدته، معتبرين أن الأمر لا يمكن تصنيفه "سهواً"، بل هو محاولة لتمرير مفاهيم تطبيعية عبر المناهج الدراسية.

ووصف معلقون الواقعة بـ"الفضيحة التربوية"، مشددين على أن موقف الشعب العراقي ثابت ورافض قطعياً لأي اعتراف بالاحتلال، فيما حذر آخرون من تداعيات إقحام هذه المصطلحات في عقول الطلبة وتأثيرها في الهوية الوطنية.

 وجاء ذلك بعدما اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مساء أمس الأربعاء، عقب خطاب ألقاه بطريرك الكلدان، لويس روفائيل ساكو، خلال قداس عيد الميلاد، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونخبة من الشخصيات الدينية والسياسية، إذ فُهمت بعض عبارات الخطاب على أنها دعوة مبطنة إلى "التطبيع" مع الكيان الصهيوني.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
