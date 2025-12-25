الأخبار

حالة الطقس: أمطار وثلوج في بعض المناطق وتصاعد للضباب بدءاً من الغد


 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وتصاعداً للضباب بدءاً من الغد، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل ضباب متوسط صباحاً يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (8ـ10) كم وفي المطر والضباب (2-4) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 12، أربيل 13، نينوى 14، كركوك وصلاح الدين 15، الأنبار 16، بغداد وديالى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة 17، واسط وبابل والديوانية وذي قار والمثنى 18، ميسان 19، والبصرة 20". 

كذلك أضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول بعد الظهر إلى غائم في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل ضباب خفيف في أماكن متفرقة من البلاد يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر والضباب (2-4) كم".

 كما لفت إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية وغائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (2-4) كم".

 فيما اوضح، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة، كما يتشكل ضباب خفيف فيها عند الصباح الباكر يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والضباب (2-4) كم".

