وزارة الداخلية: إجراءات مشددة ضد الممارسات المخالفة خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المخالفة، حيث ذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري للوكالة الرسمية، إن "الوزارة وضعت خطة أمنية متكاملة لتأمين أعياد رأس السنة في بغداد وجميع المحافظات".

كذلك أوضح ان "الخطة تولي اهتماماً خاصاً بالمحافظات التي تضم كثافة كبيرة من أبنائنا المسيحيين، حيث ستبدأ الاحتفالات فيها اعتباراً من اليوم 25 من الشهر الجاري"، مشيرا الى ان "المحافظات الأخرى ستشمل أيضا بخطط أمنية كاملة لتأمين أجواء الاحتفالات". فيما أكد أن "الخطة لا تتضمن أي قطوعات مرورية"، لافتا الى ان "الإجراءات ستقتصر على انتشار الدوريات الأمنية".

كما أضاف ان "بعض الممارسات المخالفة ممنوعة، وقد تم تكليف مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين".