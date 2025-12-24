الأخبار

مجلس أمن كردستان: الإطاحة بعشرات المتاجرين والمروجين للمخدرات بينهم دوليون


أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، ( 24 كانون الأول 2025 )،عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين ببيع وتعاطي المواد المخدرة، بينهم تجار أجانب ودوليون، فيما كشف عن إحصائية الكميات المضبوطة خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكر بيان للمجلس أن "هذا الإنجاز يأتي استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من انتشار المخدرات، وبناء مجتمع صحي"، مبيناً أنه "خلال الفترة من 1 حزيران 2025 وحتى 23 كانون الأول 2025، وبإشراف مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأسايش العامة، وبالتعاون مع المديريات الأمنية الأخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عشرات المتورطين في شراء وبيع المخدرات، فضلاً عن القبض على العشرات لتعاطيها".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط نحو 672 كيلوغراماً من المخدرات، شملت الكريستال، الأفيون، الكوكايين، الماريجوانا، الهيروين، الحشيش، وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى 6000 قرص من الإيفيدرين و3253 شريحة من حبوب الترامادول".

وأضاف، أن "الكميات المضبوطة توزعت كالتالي: 167 كيلوغراماً و157 غراماً من الماريجوانا، 193 كيلوغراماً و681 غراماً من مادة الكريستال، 56 كيلوغراماً و627 غراماً من الهيروين، 25 كيلوغراماً و301 غراماً من الحشيش، 14 كيلوغراماً و450 غراماً من الأفيون، 13 كيلوغراماً و668 غراماً من الكوكايين، و201 كيلوغرام و180 غراماً من حبوب الكبتاغون".

وأكد البيان "تحويل جميع المتهمين للتحقيق ومن ثم إحالتهم إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "مديرية مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت أيضاً من ضبط 197 كيلوغراماً من مادة الكريستال خارج الإقليم".

وختم مجلس الأمن الكردي بيانه بـ"دعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو تعاطي المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
