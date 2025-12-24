مجلس أمن كردستان: الإطاحة بعشرات المتاجرين والمروجين للمخدرات بينهم دوليون

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، ( 24 كانون الأول 2025 )،عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين ببيع وتعاطي المواد المخدرة، بينهم تجار أجانب ودوليون، فيما كشف عن إحصائية الكميات المضبوطة خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكر بيان للمجلس أن "هذا الإنجاز يأتي استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من انتشار المخدرات، وبناء مجتمع صحي"، مبيناً أنه "خلال الفترة من 1 حزيران 2025 وحتى 23 كانون الأول 2025، وبإشراف مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأسايش العامة، وبالتعاون مع المديريات الأمنية الأخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عشرات المتورطين في شراء وبيع المخدرات، فضلاً عن القبض على العشرات لتعاطيها".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط نحو 672 كيلوغراماً من المخدرات، شملت الكريستال، الأفيون، الكوكايين، الماريجوانا، الهيروين، الحشيش، وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى 6000 قرص من الإيفيدرين و3253 شريحة من حبوب الترامادول".

وأضاف، أن "الكميات المضبوطة توزعت كالتالي: 167 كيلوغراماً و157 غراماً من الماريجوانا، 193 كيلوغراماً و681 غراماً من مادة الكريستال، 56 كيلوغراماً و627 غراماً من الهيروين، 25 كيلوغراماً و301 غراماً من الحشيش، 14 كيلوغراماً و450 غراماً من الأفيون، 13 كيلوغراماً و668 غراماً من الكوكايين، و201 كيلوغرام و180 غراماً من حبوب الكبتاغون".

وأكد البيان "تحويل جميع المتهمين للتحقيق ومن ثم إحالتهم إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "مديرية مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت أيضاً من ضبط 197 كيلوغراماً من مادة الكريستال خارج الإقليم".

وختم مجلس الأمن الكردي بيانه بـ"دعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو تعاطي المخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع".