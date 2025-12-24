الأخبار

عمليات بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، ( 24 كانون الأول 2025 )، عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح طريق مغلق في منطقة العرصات بحي الكرادة بجانب الرصافة، تزامناً مع أعياد رأس السنة الميلادية.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان، أن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي وفتح الطريق المغلق ضمن منطقة العرصات".

وبين أن "هذه الخطوة جاءت بالتنسيق والتعاون مع المنسق الأمني في مكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف البيان، أن "الإجراء يهدف إلى تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين في المنطقة"، مشيراً إلى، أن "العمل جرى بالاشتراك مع الدوائر البلدية لإزالة الأنقاض والمشوهات وتأهيل الطريق، ضمن حملة (من أجل بغداد أجمل)".

