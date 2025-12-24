تونس ترحل 7 عراقيين وتعيدهم الى البلاد

قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، ترحيل 7 عراقيين واعادتهم الى البلاد.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في الدورة الخامسة للبرلمان مثنى أمين في تصريح لرووداو انه "سيتم ترحيل 7 مواطنين من إقليم كردستان قد تم اعتقالهم في تونس، وإعادتهم إلى العراق"، مبينا ان "هؤلاء الأشخاص السبعة، غالبيتهم من أهالي إدارة رابرين، توجهوا إلى تونس بهدف الوصول إلى أوروبا، إلا أنهم اعتقلوا من قبل القوات الأمنية هناك".

وأضاف "من المقرر إعادتهم مساء اليوم عبر مطار بغداد الدولي".

فيما أعلنت السفارة العراقية في تونس، أن الإجراءات القانونية الخاصة بإعادتهم قد استكملت، وتم توجيه كتاب رسمي إلى دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن.

ووفقا لرووداو فان أسماء الأشخاص الذين ستتم إعادتهم هم:

-عثمان حسن نبي (مواليد 2003)

-دانا رسول وسو (مواليد 1998)

-نڤار هيوا عبد الله (مواليد 1998)

-رسول حسن (مواليد 2001)

-رافين كامران عزيز (مواليد 2003)

-أرتين عبد الله نبي (مواليد 2009)

-دياري خالد أحمد (مواليد 2003)