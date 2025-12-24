الأحوال المدنية والجوازات توقف عمل مديراتها كافة

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ( 24 كانون الأول 2025 )، عن إيقاف العمل في جميع دوائرها ببغداد والمحافظات تزامناً مع نهاية السنة المالية.

وذكرت المديرية في بيان أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف المدير العام الفريق نشأت إبراهيم الخفاجي، تعلن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة للمواطنين في بغداد والمحافظات كافة، عن إيقاف العمل في جميع دوائرها".

وأضافت، أن "إيقاف العمل يبدأ من يوم الأحد المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2026/1/4".

وأوضحت، أن "هذا الإجراء السنوي يأتي لغرض إجراء عمليات الجرد السنوي، ومطابقة الحسابات المالية، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية والبيانات لاستقبال العام الجديد، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بدقة وكفاءة عالية".