نواف الزيدان يعترف بعد 22 عاما: أنا من دللتُ الأمريكيين على عدي وقصي

بعد 22 عاما من الصمت، اعترف نواف الزيدان، صاحب المنزل الذي قُتل فيه المقبورين عدي وقصي صدام حسين في مدينة الموصل عام 2003، بأنّه هو من بلّغ القوات الامريكية عن مكان وجودهما، وذلك خلال ظهوره في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، في اعتراف مباشر على الهواء أعاد فتح واحد من أكثر ملفات ما بعد سقوط النظام السابق إثارة للجدل.

وتحدث الزيدان في الحوار عن كواليس استضافته نجلي الطاغية المقبور داخل منزله في الموصل، والظروف التي أحاطت بوجودهما هناك قبل أن يقدم على إبلاغ القوات الامريكية بمكانهما، مكتفيا بالتلميح إلى الضغوط والملابسات الأمنية التي رافقت تلك الفترة.

يشار إلى أنّ المقبورين عدي وقصي صدام حسين قُتلا في 22 تموز 2003، خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها قوات من الفرقة 101 المحمولة جوا ووحدات خاصة أمريكية استهدفت منزلا في أحد أحياء الموصل، بعد تلقيها معلومات من مخبر محلي عن اختباء نجلي صدام في الموقع، في عملية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة واستمرت لساعات قبل الإعلان عن مقتل أربعة أشخاص بينهم نجل قصي مصطفى وحارس شخصي.

وتشير تقارير صحفية غربية سابقة إلى أنّ نواف الزيدان حصل على مكافأة مالية كبيرة وصلت إلى 30 مليون دولار لقاء المعلومات التي قدمها، وتم نقله مع عائلته إلى خارج العراق، الأمر الذي جعل اسمه منذ ذلك الحين موضع تجاذب حاد بين من يراه "مبلّغا متعاونا" مع القوات الأجنبية، ومن يعتبره مسؤولا عن وضع حد لتهديد عدي وقصي داخل البلاد.

اعتراف الزيدان العلني عبر "الصندوق الأسود" بعد أكثر من عقدين من الصمت، مرشح لأن ينعش النقاش مجددا حول تلك المرحلة الحساسة من تاريخ العراق، وحول الكواليس التي أحاطت بمطاردة رموز النظام السابق، وحدود الدور الذي لعبه المخبرون المحليون في رسم ملامح نهاية حقبة صدام حسين.

و نواف رجل أعمال مقاول، أصله من أهل سنجار، عُهدَ إليه ببناء جامع صدام الكبير في تسعينات القرن الماضي. وُصف نواف الزيدان بأنه شيخ عشيرة البو عيسى، قال بعض جيرانه إنه كان يتباهى بالعقود التي يُعهد بها إليه، ثم كثر تفاخره بأنه من عشيرة صدام،