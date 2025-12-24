مصدر: الإعدام بحق متهمين من "جماعة المدخلية" في حادثة جامع الدورة والإفراج عن أحدهم

كشف مصدر قضائي، اليوم الأربعاء (24 كانون الأول 2025)، عن صدور أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق متهمين منتمين إلى ما يعرف بـ"جماعة المدخلية"، على خلفية حادثة جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، التي أودت بحياة إمام وخطيب الجامع الشيخ عبد الستار القره غولي، مع الإفراج عن متهم آخر في القضية لعدم كفاية الأدلة بحقه.

وأوضح المصدر أنّ المحكمة المختصة في جانب الكرخ عدّت ما جرى داخل الجامع فعلًا يدخل في نطاق الجرائم، بعد ثبوت اشتراك المدانين في الاعتداء الجسدي الذي تعرّض له الشيخ عبد الستار داخل إحدى غرف المسجد، عقب مشادة رافقت محاولة استبداله بخطيب آخر، الأمر الذي أدّى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في المستشفى، وفقًا لما ثبت في أوراق الدعوى وتقارير الطبّ العدلي.

وكان ديوان الوقف السني قد أعلن في حينه مقتل الشيخ عبد الستار القره غولي بوصفه "عملًا إجراميًا جبانًا"، مؤكّدًا إلقاء القبض على المتورّطين بالتنسيق مع القوات الأمنية، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق عاجل في الحادث ومتابعة مجريات القضية، وسط إدانات نيابية طالبت بمراجعة أوضاع بعض الجوامع والخطاب الديني داخلها.