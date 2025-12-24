الأخبار

القبض على 20 متهما بالحرق العشوائي في العاصمة بغداد


اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على (20) متهماً بالحرق العشوائي ضمن منطقة "النهروان" جنوب شرق العاصمة بغداد.

وذكرت العمليات في بيان انه "تمكنت قوة امنية من القاء القبض على (20) متهماً "بالحرق العشوائي ضمن منطقة الطمر الصحي" خارج الضوابط مما ينتج عنه إنبعاث الغازات والروائح وتتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين في منطقة "النهروان".

وتابعت، ان "الإجراءات تتخذها قيادة العمليات بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل في عموم مناطق العاصمة".

