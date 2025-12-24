إلاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية وتلقي القبض على منفذها في نينوى

احبطت مديرية إلاستخبارات العسكرية عملية لتهريب المشتقات النفطية والقاء القبض على منفذها في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان انه من خلال معلومات استخبارية لقسم استخبارات وامن الفرقة السادسة عشر والتي اكدت وجود عجلة مخصصه لتهريب المشتقات النفطية محملة مجهزة للتهريب ، تم على اثرها قيام مفارز الاستخبارات العسكرية بنصب كمين محكم حيث تم ضبط العجلة مع السائق بداخلها كمية كبيرة من المشتقات النفطية المعده للتهريب في ناحية المحلبية بمحافظة نينوى

وقد جرى التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها اصولياً