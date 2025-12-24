القبض على متهم متعاطي مخدرات أطلق النار وأصاب مواطن في البصرة

القت شرطة البصرة القبض على متهم متعاطي مخدرات أطلق النار وأصاب مواطنا.

وذكر اعلام قيادة شرطة البصرة :"ان دوريات نجدة القبلة تمكنت من إلقاء القبض على متهم متعاطي مخدرات كان يستقل دراجة نارية، بعد أن أثار الشك والريبة أثناء تجواله ضمن قاطع المسؤولية.

وأوضحت أن مفارز النجدة لاحظت المتهم وقامت بمطاردته، حيث كان يحمل سلاحاً نوع مسدس، وأثناء محاولته الهروب أقدم على إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة احد المواطنين ،وعلى الفور، تم محاصرته وتم إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته ومادة مخدرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً.