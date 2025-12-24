المندلاوي يلتقي وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني ويؤكد أهمية التوافقات السياسية الكفيلة بإنجاح المسار الدستوري

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أهمية التوافقات السياسية الكفيلة بإنجاح المسار الدستوري.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني ، في إطار سلسلة اللقاءات السياسية الجارية لبحث تطورات المرحلة المقبلة الاستحقاقات الدستورية المترتبة على نتائج الانتخابات.

وبحث اللقاء آليات تشكيل الحكومة المقبلة، وأهمية التوافقات السياسية الكفيلة بإنجاح المسار الدستوري، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً داخل مجلس النواب، ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وتطرق اللقاء إلى ملف التوقيتات الدستورية المتعلقة بعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في دورته السادسة، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد الدستورية بما يفضي إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية بسلاسة، وفي مقدمتها انتخاب رئاسة المجلس وتكليف الحكومة الجديدة.

وأكد المندلاوي أهمية استمرار الحوارات الوطنية البنّاءة بين القوى السياسية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تفاهمات رصينة تفضي إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة، والاستجابة لتطلعات المواطنين، وترسيخ مبادئ الشراكة والتوازن الوطني