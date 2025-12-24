بتهمة إهانة رمز ديني.. صدور مذكرة قبض بحق "حسين العنكوشي"

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، أمر قبض بحق (حسين علي كريم شاكر العنكوشي)، بناءً على شكوى قدمت ضده بتهمة إهانة رمز ديني علانية.

وتشير الوثيقة الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى إلى أن المذكرة صدرت وفقاً لأحكام المادة (372 / 5) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وذلك عن جريمة "إهانة بالطرق العلنية لرمز ديني محل تقديس لدى طائفة دينية".