الاستخبارات العسكرية: القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الاول 2025 )، إلقاء القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان إنه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بضرورة التعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية في قيادة عمليات بغداد للقضاء على ظاهرة المخدرات وإلقاء القبض على التجار والمروجين لها ووفق معلومات استخبارية دقيقة ونصب عدة سيطرات مفاجئة تمكن قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية من خلال المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 15 تاجرا ومروجاً للمخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد ".

واضافت ان "هذه العمليات جاءت في هذا الأسبوع فقط، حيث تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة و تم تسليمهم مع المواد أصولياً".