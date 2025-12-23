مباحثات بين العراق وإيطاليا لتعزيز التعاون العسكري والأمني

بحث نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )، مع رئيس أركان الجيش الإيطالي، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "الفريق أول الركن قيس المحمداوي استقبل اليوم رئيس أركان الجيش الإيطالي بحضور هيئات الركن في القيادة، ضمن جهود تعزيز التعاون العسكري والأمني بين العراق وإيطاليا".

وأضافت أن "اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز القدرات الأمنية".

وأشاد الجنرال بورتولانو، بحسب البيان، خلال اللقاء بـ"المستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات الأمنية العراقية"، مؤكداً "مهنيتها ودورها في حفظ الأمن والاستقرار".