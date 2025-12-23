العتبة الحسينية المقدسة: إنجاز بناية جديدة لذوي الإعاقة في كربلاء المقدسة

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الثلاثاء، إنجاز بناية جديدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في كربلاء المقدسة وتسلمها للجهات المختصة، حيث ذكر معاون مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ثائر صباح للوكالة الرسمية، إن "الملاكات الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، أنجزت بناية جديدة ضمن دار الحنان لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة كربلاء المقدسة، بالتعاون مع مديرية الرعاية الاجتماعية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وسد النقص الحاصل في الأبنية المخصصة لهذه الشريحة".

وأضاف أن "هذا الإنجاز جاء بالتعاون مع مديرية الرعاية الاجتماعية في كربلاء المقدسة لإسناد مؤسسات الدولة وسد النقص الحاصل في البنايات، مع توفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة".

كذلك أوضح أن "البناية تضم (10) قاعات، تحتوي كل قاعة على (12) سريراً"، مشيراً الى أن "البناية ستفيد ذوي الحالات البسيطة والمتوسطة، فيما تبقى الحالات الشديدة في البناية القديمة".

بالمقابل، قال معاون رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة زيد عزام، لـوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "إنجاز البناية جاء بتوجيه مباشر من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة حسن رشد العبايچي، بهدف تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع".

كما لفت، عزام إلى أن " المساحة الكلية للبناية تبلغ (1200) متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء (800) متر مربع، وقد جهزت بمنظومات كاميرات مراقبة، وأجهزة تكييف، إضافة إلى مجاميع صحية متكاملة".