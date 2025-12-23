استعادة عراقي تم اعتقاله بسوريا قبل شهر

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن تحرير المخابرات العراقية لرجل عراقي تم اختطافه او اعتقاله في سوريا قبل اكثر من شهر.

ونقلت التقارير عن مصادر امنية، ان جهاز المخابرات تمكن من تحرير واطلاق سراح شخص عراقي يدعى فراس عماد المهداوي سبق ان تم اعتقاله في سوريا في ريف دمشق وتحديدا صحنايا، واعادته الى العراق.

وبحسب مصادر فان المهداوي متزوج سورية ويقيم في سوريا منذ 2005، ويعمل بالعقارات في سوريا، وتم اعتقاله في نوفمبر الماضي، وسبق ان خرجت والدته بمقطع فيديو تناشد الحكومة العراقية بالتدخل واطلاق سراحه.