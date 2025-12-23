الأخبار

وزارة البيئة: توجه لإعداد مشاريع لمعالجة ملف التصحر


 

 

حددت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، آلية تعامل العراق مع ملف التغير المناخي، فيما اشارت الى وجود توجه لإعداد مشاريع ممولة لمعالجة ملف التصحر، حيث ذكرت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة نجلة محسن الوائلي للوكالة الرسمية، إن "العراق يتعامل مع ملف التغير المناخي في المفاوضات الدولية كون من الدول التي تتأثراً تجاه الآثار السلبية للتغيّرات المناخية، رغم مساهمته المحدودة في الانبعاثات"، وتابعت: "في إطار المفاوضات الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار الدولي والممول من البنك الدولي، يتم التركيز على حصول تمويل من صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الدولي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها مكافحة التصحّر، وتدهور الأراضي، والعواصف الغبارية، وشحّ المياه"، مشيرة إلى أن "العراق يطالب في مواقفه التفاوضية بأن تكون التعويضات المقدَّمة على شكل منح غير مشروطة، مع إعطاء الأولوية للدول الهشّة والمتضرّرة، ومنها العراق".

كذلك أضافت: "نعمل في هذه المرحلة على الشروع في إعداد مشاريع قابلة للتمويل، للاستفادة من الصندوق، وتحويل الالتزامات الدولية إلى دعم ملموس".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
