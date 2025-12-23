وزارة البيئة: توجه لإعداد مشاريع لمعالجة ملف التصحر

حددت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، آلية تعامل العراق مع ملف التغير المناخي، فيما اشارت الى وجود توجه لإعداد مشاريع ممولة لمعالجة ملف التصحر، حيث ذكرت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة نجلة محسن الوائلي للوكالة الرسمية، إن "العراق يتعامل مع ملف التغير المناخي في المفاوضات الدولية كون من الدول التي تتأثراً تجاه الآثار السلبية للتغيّرات المناخية، رغم مساهمته المحدودة في الانبعاثات"، وتابعت: "في إطار المفاوضات الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار الدولي والممول من البنك الدولي، يتم التركيز على حصول تمويل من صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الدولي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها مكافحة التصحّر، وتدهور الأراضي، والعواصف الغبارية، وشحّ المياه"، مشيرة إلى أن "العراق يطالب في مواقفه التفاوضية بأن تكون التعويضات المقدَّمة على شكل منح غير مشروطة، مع إعطاء الأولوية للدول الهشّة والمتضرّرة، ومنها العراق".

كذلك أضافت: "نعمل في هذه المرحلة على الشروع في إعداد مشاريع قابلة للتمويل، للاستفادة من الصندوق، وتحويل الالتزامات الدولية إلى دعم ملموس".