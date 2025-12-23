القاضي زيدان يحضر ملتقى القضاء الدستوري الثالث.. ويتسلم درع التميز

اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تسلم رئيس المجلس القاضي فائق زيدان درع التميز من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وذلك خلال ملتقى القضاء الدستوري الثالث.

وقال المجلس في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تسلم اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 12 / 2025، درع التميز من قبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي منذر إبراهيم خلال حضوره فعاليات اعمال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث الذي نظمته كلية القانون جامعة بغداد في مقر المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف ان "هذا التكريم يأتي تقديراً لجهوده الاستثنائية في ترسيخ دعائم استقلال القضاء، بما يضمن سيادة القانون وحماية المسار الدستوري في العراق".

وحضر القاضي زيدان في ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، والذي أقيم في مقر المحكمة الاتحادية العليا والذي نظمته جامعة بغداد – كلية القانون، حيث يهدف الملتقى إلى تعميق مفهوم العدالة الدستورية واستعراض أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على تجربة القضاء الدستوري في العراق وسبل تطوير آلياته بما يعزّز دوره في حماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور، بحسب بيان مجلس القضاء.