الأخبار

نقابة أطباء الأسنان: لدينا 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023


أفادت نقابة أطباء الأسنان في العراق، اليوم الاثنين، بوجود 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023.

ودعا نقيب أطباء أسنان العراق، أركان العزاوي، في بيان إلى "تعيين خريجي كليات طب الأسنان"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي ما زالت فيه الكليات الحكومية والأهلية تقبل آلاف الطلبة كل سنة، يوجد لدينا 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023".

وأشار إلى أن "هذا تناقض صارخ على مستوى التخطيط، لذلك تظاهراتنا أمام وزارة المالية هي من أجل تعيين دفعة 23 فوراً، ووضع جدول زمني واضح لتعيين الدفعات اللاحقة".

وشدد العزاوي على "ضرورة زيادة معدل القبول في الكليات الأهلية إلى 95٪ لتخصصات طب الأسنان للحد من ظاهرة القبول العشوائي في الكليات الأهلية، ولضمان حصولهم على التعيين عند التخرج مستقبلًا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التربية: اعتماد شهادة إنصاف المتعلمين للتقديم للامتحانات الخارجية/ الصف السادس الابتدائي
الرئيس الباكستاني يصل إلى النجف الأشرف
نقابة أطباء الأسنان: لدينا 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023
رئيس أركان الجيش يجتمع بمديري الأندية العسكرية لتنظيم آلية عملها وتطوير بنيتها التحتية
استئناف رحلات السليمانية – إسطنبول
المحكمة الاتحادية تعتمد الدفع الإلكتروني لرسوم الدعاوى ابتداء من 2026
شرطة بابل تُوقف مشعوذًا استغل المواطنين ونصب عليهم بالمال
إصابات بين متظاهري المهن الطبية والصحية بعد تدخل "مكافحة الشغب" في بغداد
مجلس القضاء الأعلى: إسترداد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي
هيئة الحشد الشعبي: سنباشر بإجراءات التسكين الوظيفي لمنتسبينا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك