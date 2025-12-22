نقابة أطباء الأسنان: لدينا 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023

أفادت نقابة أطباء الأسنان في العراق، اليوم الاثنين، بوجود 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023.

ودعا نقيب أطباء أسنان العراق، أركان العزاوي، في بيان إلى "تعيين خريجي كليات طب الأسنان"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي ما زالت فيه الكليات الحكومية والأهلية تقبل آلاف الطلبة كل سنة، يوجد لدينا 23 ألف طبيب أسنان بدون تعيين منذ 2023".

وأشار إلى أن "هذا تناقض صارخ على مستوى التخطيط، لذلك تظاهراتنا أمام وزارة المالية هي من أجل تعيين دفعة 23 فوراً، ووضع جدول زمني واضح لتعيين الدفعات اللاحقة".

وشدد العزاوي على "ضرورة زيادة معدل القبول في الكليات الأهلية إلى 95٪ لتخصصات طب الأسنان للحد من ظاهرة القبول العشوائي في الكليات الأهلية، ولضمان حصولهم على التعيين عند التخرج مستقبلًا".