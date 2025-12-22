رئيس أركان الجيش يجتمع بمديري الأندية العسكرية لتنظيم آلية عملها وتطوير بنيتها التحتية

اجتمع رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم، في مقر رئاسة أركان الجيش، بمديري الأندية العسكرية (القوة الجوية،الجيش، والبحرية، والدفاع الجوي) لبحث وتنظيم آلية عملها وتطوير البنية التحتية والمنشآت الخاصة بها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان:" ان الاجتماع حضره مدير التدريب البدني، إلى جانب مديري الأندية المذكورة آنفاً، حيث قدّموا إيجازات مفصّلة عن واقع عمل أنديتهم، والسياقات المعتمدة في إدارتها، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل".

ومن جانبه، قدّم رئيس أركان الجيش جملة من التوجيهات المباشرة، مؤكداً ضرورة تنظيم العمل بين مديري الأندية والهيئات الإدارية، ومنع أي تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات، بما يضمن حسن الأداء وانسيابية العمل.

و شدّد يارالله على ارتباط الأندية العسكرية بمديرية التدريب البدني، موجهاً بتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات الكفيلة بتطوير هذه الأندية، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ومشرفة في مختلف المحافل