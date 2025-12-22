استئناف رحلات السليمانية – إسطنبول

أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الاثنين، ( 22 كانون الأول 2025 )، عن استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وإسطنبول.

وذكرت إدارة المطار في بيان أن "شركة الخطوط الجوية (بيغاسوس) ستباشر تسيير رحلاتها الجوية بين مطاري السليمانية وإسطنبول اعتباراً من يوم 27 من الشهر الجاري".

وأضاف البيان، أن "الرحلات ستكون بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً".

ويأتي استئناف رحلات الطيران بين إسطنبول والسليمانية، في الاتجاهين، بعد انقطاع دام 32 شهرا.

ولاقت الخطوة ترحيبا كبيرا من قبل سكان السليمانية، نظرا لكونها ستتيح تسهيلات كبيرة لهم في التنقل، فضلا عن تداعياتها الاقتصادية الإيجابية على المدينة.

وكانت تركيا قد أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه، بإقليم كردستان، اعتبارا من الثالث من نيسان 2023.

وعزت تركيا حينها القرار إلى زيادة أنشطة حزب العمال الكردستاني وتسلله إلى مطار السليمانية، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية.