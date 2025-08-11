محافظ البصرة: ربط منفذ الشلامجة بمدينة كربلاء المقدسة عبر خط قطار مباشر

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاثنين، أن منفذ الشلامجة الحدودي سيكون الأكبر والأهم في البلاد، فيما أشار الى خطة ربطه بمدينة كربلاء المقدسة عبر خط قطار مباشر، حيث ذكر للوكالة الرسمية، إن "العام المقبل سيشهد تطوير منفذ الشلامجة الحدودي ليصبح الأكبر والأهم في البلاد، على مساحة 560 دونماً".

كما أوضح، أن "أعمال التطوير شملت إيصال الأنبوب الناقل للمياه وخط الكهرباء الى المنفذ، ما سيجعل منه منفذاً عراقياً متكاملاً للتبادل التجاري وخدمة المسافرين".

فيما لفت الى أن "المشروع سيتكامل لاحقاً بإنجاز خط سكك الحديد الذي سيربط منفذ الشلامجة بكربلاء المقدسة عبر خط قطار مباشر".