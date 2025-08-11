الأخبار

بلدية النجف الأشرف: خطتنا الخاصة بالأربعينية حظيت بإسناد جهد آلي وبشري من بغداد والبصرة


 

 

أعلنت بلدية النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن خطتها الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، فيما أشارت الى أن خطتها حظيت بإسناد جهد آلي وبشري من بغداد والبصرة، حيث ذكر مدير إعلام البلدية، بشار السوداني، للوكالة الرسمية، إن "بلدية النجف الأشرف تواصل تنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، لتقديم الخدمات البلدية لزائري المدينة".

وأوضح أن "الخطة حظيت بإسناد من أمانة بغداد بأكثر من 50 آلية تخصصية، اضافة الى جهد آلي وبشري من بلدية وبلديات البصرة التي شاركت طوال أيام الزيارة، كما شملت الخطة إشراك أكثر من 2000 عامل خدمة، بدءاً من سيطرة النجف الأشرف – المناذرة وصولاً إلى سيطرة النجف الأشرف – الكفل عند العمود 350".

كما بيّن أن "مدينة النجف الأشرف قسمت الى 20 قاطعاً بلدياً، أُسندت مهمة الإشراف على كل منها الى مسؤولي أقسام البلدية، ضمن نطاق مسؤولياتهم، كما وفرت البلدية أكثر من 9000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام، جرى توزيعها بين قواطع الخدمة، فضلاً عن توزيع أكياس نفايات بين أصحاب المواكب وعمال الخدمة والهيئات الحسينية".

فيما لفت الى أن "الوعي البلدي هذا العام كان مميزاً لدى أصحاب المواكب والزائرين على حد سواء، ما أسهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتسريع عملية رفع النفايات".

كما اوضح أن "البلدية ترفع يومياً أكثر من 5000 طن من النفايات على طول طريق الزائرين، حيث بلغت الكمية المرفوعة حتى اليوم 32,233 متراً مكعباً، فيما بلغ عدد أكياس النفايات الموزعة 366,370 كيساً، كما بلغ عدد الآليات الوافدة 122 آلية، ليصل مجموع الآليات المشاركة إلى 173 آلية، بينما بلغ إجمالي الجهد البشري ضمن الخطة 2,395 شخصاً".

كذلك، أكد على أن "البلدية ستواصل تقديم خدماتها حتى انتهاء الزيارة ومرحلة التفويج العكسي".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
