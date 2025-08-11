بلدية النجف الأشرف: خطتنا الخاصة بالأربعينية حظيت بإسناد جهد آلي وبشري من بغداد والبصرة

أعلنت بلدية النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن خطتها الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، فيما أشارت الى أن خطتها حظيت بإسناد جهد آلي وبشري من بغداد والبصرة، حيث ذكر مدير إعلام البلدية، بشار السوداني، للوكالة الرسمية، إن "بلدية النجف الأشرف تواصل تنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، لتقديم الخدمات البلدية لزائري المدينة".

وأوضح أن "الخطة حظيت بإسناد من أمانة بغداد بأكثر من 50 آلية تخصصية، اضافة الى جهد آلي وبشري من بلدية وبلديات البصرة التي شاركت طوال أيام الزيارة، كما شملت الخطة إشراك أكثر من 2000 عامل خدمة، بدءاً من سيطرة النجف الأشرف – المناذرة وصولاً إلى سيطرة النجف الأشرف – الكفل عند العمود 350".

كما بيّن أن "مدينة النجف الأشرف قسمت الى 20 قاطعاً بلدياً، أُسندت مهمة الإشراف على كل منها الى مسؤولي أقسام البلدية، ضمن نطاق مسؤولياتهم، كما وفرت البلدية أكثر من 9000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام، جرى توزيعها بين قواطع الخدمة، فضلاً عن توزيع أكياس نفايات بين أصحاب المواكب وعمال الخدمة والهيئات الحسينية".

فيما لفت الى أن "الوعي البلدي هذا العام كان مميزاً لدى أصحاب المواكب والزائرين على حد سواء، ما أسهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتسريع عملية رفع النفايات".

كما اوضح أن "البلدية ترفع يومياً أكثر من 5000 طن من النفايات على طول طريق الزائرين، حيث بلغت الكمية المرفوعة حتى اليوم 32,233 متراً مكعباً، فيما بلغ عدد أكياس النفايات الموزعة 366,370 كيساً، كما بلغ عدد الآليات الوافدة 122 آلية، ليصل مجموع الآليات المشاركة إلى 173 آلية، بينما بلغ إجمالي الجهد البشري ضمن الخطة 2,395 شخصاً".

كذلك، أكد على أن "البلدية ستواصل تقديم خدماتها حتى انتهاء الزيارة ومرحلة التفويج العكسي".