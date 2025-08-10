محكمة تحقيق كربلاء: القبض على شبكة إرهابية كانت تروم استهداف الزائرين المشاركين في الأربعينية

أعلنت محكمة تحقيق كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، القبض على شبكة إرهابية تابعة إلى عصابات داعش الإرهابية كانت تروم استهداف الزائرين المشاركين في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث ذكر القضاء في بيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة، وبتنفيذ من قبل خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة تم إلقاء القبض على 23 متهماً بالإرهاب موزعين بين محافظات الجنوب والفرات الأوسط وبغداد، من بينهم امرأة، وتم تصديق أقوالهم قضائياً".

وأوضح، أن " المدانين اعترفوا بوجود مخطط إرهابي لاستهداف أمن وسلامة الزائرين المشاركين في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من خلال تنفيذ عمليات إرهابية، تضمن المخطط الأول تصنيع وزرع عبوات ناسفة على طرق سير الزائرين، في المحور الجنوبي، أما المخطط الثاني فكان دس السموم القاتلة في أواني الطعام المُقدم للزائرين، والذي أشرف عليه طالب في قسم التخدير، فضلاً عن حرق المواكب الخدمية".

وأضاف، "كشفت التحقيقات عن استخدام عصابات داعش الإرهابية لأساليب في تجنيد هؤلاء العناصر، بدءاً من غسيل الأدمغة عبر الكتب الدموية والمحتوى الجهادي المضلل، مروراً بإدماجهم في مجموعات للتثقيف الديني المحرف وربطهم بمشايخ مُعدين خصيصاً لهذا الغرض، وصولاً إلى إجبارهم على مبايعة قيادة التنظيم الإرهابي".

فيما دعا مجلس القضاء الأعلى الأهالي إلى "ضرورة مراقبة أنشطة أبنائهم عبر المنصات الرقمية والانتباه لأي تغيير في سلوكهم أو توجهاتهم العقائدية، مع الإبلاغ الفوري للسلطات الأمنية عند ملاحظة أي سلوك مشبوه، كما يحذر أصحاب المواكب والحسينيات من السماح لأي شخص مجهول الهوية بالوصول إلى مناطق إعداد الطعام والمشروبات مع تشديد الرقابة على جميع المستلزمات الغذائية".