صمم ضريح الامام الحسين (ع) وتبرع بمليون دولار.. وفاة الفنان الايراني محمود فرشجيان


توفي الفنان والرسام الإيراني الشهير محمود فرشجيان، أحد أبرز فناني المنمنمات في العصر الحديث، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 95 عامًا.

ويُعدّ فرشجيان، المولود في 25 فبراير 1929 بمدينة أصفهان، من أعلام الفن الإيراني المعاصر، حيث عُرف بأسلوبه المميز الذي جمع بين تقاليد المنمنمات الكلاسيكية والابتكار الفني الحديث، ما أسهم في تعريف العالم بهذا الفن العريق.

من أبرز أعماله الفنية: مساء عاشوراء أو عصر عاشوراء الخالدة، خلق الإنسان، اليوم الخامس من الخلق، ضامن الغزال، وكوثر، وهي لوحات احتفظت بها متاحف مرموقة في إيران وخارجها. كما أقام معارض في مختلف أنحاء العالم، وحصل على أوسمة وجوائز رفيعة، بينها جائزة الفنون من الدرجة الأولى وعضويات فخرية في أكاديميات فنية دولية.

كان الراحل قد نُقل إلى المستشفى مؤخرًا إثر تدهور حالته الصحية، ودخل في غيبوبة قبل أن يفارق الحياة صباح الجمعة. وقد ترك إرثًا فنيًا يعتبره كثيرون علامة فارقة في مسيرة الفن الإيراني، إذ أعاد إحياء المنمنمات برؤية معاصرة وأثرى الساحة التشكيلية بأعمال ستظل حاضرة في الذاكرة الثقافية والفنية لسنوات طويلة.

ويذكر ان محمود فرشجيان صمم شباك ضريح الامام الحسين عليه السلام. إذ طُلب منه تصميم الضريح، فاشترط أن يكون أجره مليون دولار. وعندما أتم العمل واستلم الشيك، وضعه مباشرة في شباك الإمام.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
