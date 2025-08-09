صمم ضريح الامام الحسين (ع) وتبرع بمليون دولار.. وفاة الفنان الايراني محمود فرشجيان

توفي الفنان والرسام الإيراني الشهير محمود فرشجيان، أحد أبرز فناني المنمنمات في العصر الحديث، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 95 عامًا.

ويُعدّ فرشجيان، المولود في 25 فبراير 1929 بمدينة أصفهان، من أعلام الفن الإيراني المعاصر، حيث عُرف بأسلوبه المميز الذي جمع بين تقاليد المنمنمات الكلاسيكية والابتكار الفني الحديث، ما أسهم في تعريف العالم بهذا الفن العريق.

من أبرز أعماله الفنية: مساء عاشوراء أو عصر عاشوراء الخالدة، خلق الإنسان، اليوم الخامس من الخلق، ضامن الغزال، وكوثر، وهي لوحات احتفظت بها متاحف مرموقة في إيران وخارجها. كما أقام معارض في مختلف أنحاء العالم، وحصل على أوسمة وجوائز رفيعة، بينها جائزة الفنون من الدرجة الأولى وعضويات فخرية في أكاديميات فنية دولية.

كان الراحل قد نُقل إلى المستشفى مؤخرًا إثر تدهور حالته الصحية، ودخل في غيبوبة قبل أن يفارق الحياة صباح الجمعة. وقد ترك إرثًا فنيًا يعتبره كثيرون علامة فارقة في مسيرة الفن الإيراني، إذ أعاد إحياء المنمنمات برؤية معاصرة وأثرى الساحة التشكيلية بأعمال ستظل حاضرة في الذاكرة الثقافية والفنية لسنوات طويلة.

ويذكر ان محمود فرشجيان صمم شباك ضريح الامام الحسين عليه السلام. إذ طُلب منه تصميم الضريح، فاشترط أن يكون أجره مليون دولار. وعندما أتم العمل واستلم الشيك، وضعه مباشرة في شباك الإمام.