قوات الحشد تنتشر قرب الشريط الحدود مع سوريا خشية تسلل الارهاب

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، عن انتشار امني كثيف للقوات الحشد الشعبي في مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار خشية تسلل عناصر داعش الارهابي مستغلين سوء الاحوال الجوية وانعدام الرؤيا.

وقال المصدر ان "قوات من الحشد الشعبي انتشرت ويشكل مكثف في المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية حدوث موجة غبار قادمة من الاراضي السورية ادت الى انعدام الرؤيا واستغلال هذه الاجواء من قبل المجاميع الارهابية في عمليات التسلل باتجاه القاطع الغربي للمحافظة للقيام بعمليات تعرضيه ".

واضاف ان "هذه الاجراءات تأتي ضمن خطة القيادات الامنية منع عناصر التنظيم الاجرامي من استغلال تلك المناطق في عمليات التسلل بالتزامن مع استمرار موجة الغبار".

وبين ان "فرض طوق امني على مناطق صحراء الانبار الغربية تزامن مع حدوث عاصفة ترابية ادت الى انعدام الرؤيا في بعض المناطق الغربية". ا