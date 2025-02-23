وزير الدفاع الامريكي يدعو زيلينسكي للجلوس الى طاولة المفاوضات

دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال هيغسيث لشبكة "فوكس نيوز": "يجب على زيلينسكي أن يجلس إلى طاولة المفاوضات لأن هذه الشراكة الاقتصادية مهمة لبلاده، ونأمل أن يفعل ذلك قريبا جدا".

وعندما سئل عن إمكانية نشر قوات أمريكية في أوكرانيا، أجاب هيغسيث: "لقد أوضحنا هذا الأمر , لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا ، لكن الشراكة الاقتصادية مهمة".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت أن بعض الدول الأوروبية بدأت قبل عام تقريبا دراسة خيارات إرسال قوات إلى أوكرانيا، مدفوعة بالمخاوف من الموقف الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية النزاع الأوكراني.

وأشارت التقارير إلى أن بريطانيا وفرنسا تقودان هذه الجهود . وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر "عاجلا أم آجلا" إلى نشر قواته في أوكرانيا.