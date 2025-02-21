لافروف: بحثنا مع الولايات المتحدة في الرياض بناء علاقات قائمة على الاحترام

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وواشنطن بحثتا في الرياض مسألة أن الوقت قد حان لكي يقبل الغرب بتوازن جديد للقوى في العالم، وبناء علاقات قائمة على الاحترام.

وقال لافروف في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد حان الوقت لكي يقبل الغرب بتوازن جديد للقوى ويبدأ في بناء علاقات مع أغلبية دول العالم على أساس الاحترام المتبادل. لقد بحثنا هذا الأمر مع زملائنا الأمريكيين في الرياض واتفقنا على الأمر الرئيسي: يجب بناء العلاقات الدولية على أساس الاعتراف بأن لكل دولة مصالحها الوطنية الخاصة".

وعقدت الثلاثاء الماضي في الرياض مباحثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، مثل روسيا فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ومثل الولايات المتحدة مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وفي أعقاب الاجتماع، تحدث الوفدان عن أجواء إيجابية سادت المفاوضات، واتفقا على حل المشاكل بشكل مشترك، والتحضير لاجتماعات جديدة.