أردوغان يفوز برئاسة حزب "العدالة والتنمية" مجدداً ويتعهد بمواصلة خدمة الشعب

جدد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا اليوم الأحد، ثقته برئيس البلاد رجب طيب أردوغان، عبر إعادة انتخابه رئيساً للحزب للمرة التاسعة، ليتعهد الرئيس بمواصلة خدمة الشعب التركي.

وقال رئيس ديوان المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية / عبد الله غولر / الذي عُقد اليوم الأحد في أنقرة في تلاوته لنتائج الانتخابات : إن 1547 مندوباً شاركوا في التصويت من أصل 1607 مندوبين، لافتاً إلى أن الرئيس أردوغان حصل على أصوات المندوبين كافة المشاركين في التصويت.

كما انتخب المندوبون الأعضاء الجدد للجنة الإدارة والقرار المركزي للحزب.

بدوره، شكر الرئيس أردوغان في منشور على منصة إكس، مندوبي حزب العدالة والتنمية لإعادة اختياره لرئاسة الحزب مجدداً مشيرا الى أنه جرى خلال المؤتمر العام تجديد أركان وهيئات الحزب، متمنياً للجميع النجاح في مهامهم الجديدة، كما جدد أردوغان تعهده بمواصلة خدمة الشعب التركي دون أي كلل أو ملل.

وكان أردوغان قد قال في كلمته خلال المؤتمر إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار، مشيراً إلى أنها كذلك عززت قوة البلاد في قطاعات عديدة أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة.

وذكر أن تركيا باتت الأولى عالمياً في إنتاج الطائرات المسيرة، كما أنها في المركز الحادي عشر في صادرات الصناعات الدفاعية .