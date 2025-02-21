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والتز: ترامب يشعر بخيبة أمل بسبب رفض زيلينسكي تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات


أعرب مستشار الرئيس الأمريكي مايك والتز عن خيبة أمل الرئيس دونالد ترامب من حقيقة أن فلاديمير زيلينسكي لم يشرع في المفاوضات ورفض تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات.

وقال والتز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من حقيقة أن زيلينسكي لم يشرع في المفاوضات ولم يوافق على الفرصة التي قدمناها له لتسوية مسألة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا".

وأكد المستشار  الأمريكي أن زيلينسكي سيستنتج قريبا إلى هذا القرار، وقال: "أعتقد أنه في النهاية سيصل إلى هذا القرار، وآمل أن يكون ذلك قريبا جدا".

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات حادة عن زيلينسكي عبر منصته "تروث سوشال"، واصفا إياه بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات" ومحذرا من أنه "يمكن أن يخسر بلاده".

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض يوم أمس، التي أشار بالتزامن معها إلى عدم كفاءة زيلينسكي وتدني شعبيته والحاجة لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

هذا وصرح نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور، بأنه سيتوجب على فلاديمير زيلينسكي أن ينتصر في النزاع الأوكراني دون أموال الولايات المتحدة.

وعلق زيلينسكي تعليقا فظا على ترامب بقوله: "إن الرئيس الأمريكي يعيش في فضاء يسوده التضليل".

وكان عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي قد نظم تصويتا عبر تطبيق "تلغرام" على انتخاب مرشحين للرئاسة الأوكرانية واضعا خيارين للتصويت، أحدهما "ممسحة"، والآخر زيلينسكي، وفازت الممسحة بفارق كبير بالأصوات على زيلينسكي (97% للممسحة مقابل 3% لزيلينسكي).

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