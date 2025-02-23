زيلينسكي يرفض الاعتراف بأي ديون مستحقة للولايات المتحدة

أكد فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بثه مكتبه على منصة "يوتيوب" أن كييف لا تعترف بـ500 مليار دولار ولا حتى بـ100 مليار دولار كديون مستحقة للولايات المتحدة.

وأشار زيلينسكي إلى أن "رقم 500 مليار دولار" ظهر في النسخة الجديدة من الاتفاقية الأمريكية الأوكرانية بشأن المعادن النادرة، ووفقا للاتفاقية التي اقترحتها واشنطن، يجب أن تساهم كييف بهذا المبلغ في الصندوق المشترك، في حين تم ذكر مبلغ 100 مليار دولار فقط في وقت سابق.

وأوضح رأس نظام كييف، أنه اتضح له بعد ذلك أننا نتحدث عن ديون أوكرانيا وليس استثمارات، حسب تعبيره. واستطرد: "لست مستعدا لإعطاء 500 ولا حتى 100 لست مستعدا لتثبيتها، ولن أعترف بالمنح كديون، ليس علينا دفع الديون".

ولفت زيلينسكي إلى أن ترامب، كجزء من صفقة المعادن، يريد الحصول على فوائد بنسبة 100% على المساعدات المقدمة، مشددا على أنه "سيدفع هذا المبلغ عشرة أجيال من الأوكرانيين، لن أوقع على ذلك".

وكان زيلينسكي قد رفض في وقت سابق التوقيع على اتفاقية المعادن التي تضمنت نقل 50% من المعادن النادرة في الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الأمريكية، مما تسبب في رد فعل حاد من الإدارة الأمريكية.

وسلمت واشنطن كييف النسخة الثانية من اتفاقية المعادن، والتي وردت أنباء تشير إلى احتمال توقيعها في الأسبوع المقبل، إلا أنها تبدو أكثر صرامة من سابقتها.