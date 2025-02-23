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زيلينسكي يعلن استعداده للاستقالة


صرح الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه مستعد لترك منصبه إذا كان ذلك سيجلب السلام أو يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي بثه مكتبه على منصة "يوتيوب": "إذا كان السلام في أوكرانيا يحتاج إلى تركي لمنصبي، أنا مستعد، باستبداله بـ(الناتو) على الفور إذا كان مثل هذا الشرط ممكنا". حسب قوله. 

وأضاف زيلينسكي، بأن "كييف تستضيف غدا قمة بمشاركة قادة أوروبيين"، مشيرا إلى أنها "قد تكون نقطة تحول". 

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى مؤخرا بسلسلة من التصريحات اللاذعة بحق زيلينسكي، حيث وصفه بـ"الديكتاتور"، واتهمه برفض إجراء الانتخابات، وفي رأيه فإن زيلينسكي يريد مواصلة الأعمال القتالية من أجل الحفاظ على مصدر الأموال. 

انتهت ولاية زيلينسكي في 20 ايار الماضي، حيث ألغيت الانتخابات بحجة الأحكام العرفية والتعبئة العامة. 

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البرلمان الأوكراني ورئيسه هما الآن السلطات الشرعية الوحيدة في أوكرانيا.

 كما لفت إلى أنه إذا أراد الأوكرانيون انتخاب رئيس شرعي للبلاد، سيكون من الضروري إلغاء الأحكام العرفية، على الرغم من أن استمرارها لفترة طويلة لا يعني أن نتائج الانتخابات السابقة ستمتد أيضا، حيث لا يوجد شيء بهذا الشأن في الدستور الأوكراني.

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