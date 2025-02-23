"نتيجة مريرة".. المستشار الالماني شولتس يعترف بالهزيمة في الانتخابات

اعترف المستشار الألماني اولاف شولتس بالهزيمة في الانتخابات، ووصف الخسارة بأنها "مريرة بالنسبة للديمقراطيين الاجتماعيين".



وهنأ شولتس رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" فريدريش ميرز بفوزه في الانتخابات الألمانية، وتمنى له التوفيق في تشكيل الحكومة.

وفاز تكتل الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في الانتخابات الألمانية بحصوله على 29% من الأصوات، بحسب بيانات استطلاعات الرأي.

ويأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في المركز الثاني بحصوله على نسبة قياسية بلغت 19.5%.

وتلقى الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس هزيمة، ليحتل المركز الثالث بحصوله على 16% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الألمانية 76% في عموم البلاد.