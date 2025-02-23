الصفحة الدولية

زيلينسكي: لن أوقع على اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة .. سيدفع ثمنه 10 أجيال من الأوكرانيين


أكد زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أنه لا يريد توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة، لأن 10 أجيال من الأوكرانيين سوف يدفعون ثمنها.

وقال زيلينسكي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحصل من أوكرانيا على زيادة بنسبة 100% في المساعدات التي قدموها لها"، مضيفا في مؤتمر صحفي في كييف: "أريد فقط الحوار مع الرئيس ترامب. لن أوقع على شيء سيدفع ثمنه عشرة أجيال من الأوكرانيين"، كما أصر على تضمين الضمانات الأمنية من واشنطن في الوثيقة.

في 21 فبراير، صرح مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز بأن زيلينسكي سيوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، وسيحدث ذلك في المستقبل القريب. بعد ذلك، ذكرت مصادر في مكتب زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية أن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى تعديل.

وفي أوائل فبراير، أعلن ترامب أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا. وفي 12 فبراير، سلم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت نص اتفاقية المعادن إلى زيلينسكي في كييف. ولم يوقع زيلينسكي، الذي أبدى سابقا استعداده لإبرام الصفقة، خلال لقائه في ميونخ مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأشار زيلينسكي إلى أن ضمانات الأمن كانت غائبة في الاتفاقية المقترحة. وسلم الوفد الأوكراني نصا بتعديلاته، والتي لم يأخذها الأمريكون في الاعتبار في ميونخ.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أكد، أمس السبت، أن واشنطن وكييف تقتربان من إبرام اتفاقية تسمح للجانب الأمريكي بالحصول على تعويض عن الأموال المخصصة لأوكرانيا من خلال مواردها المعدنية.

وبحسب ترامب، يجب أن تكون الاتفاقية جزءا من استراتيجية أوسع لاستعادة الأموال الأمريكية التي تم استثمارها في دعم أوكرانيا، وقال: "لقد دفعنا الكثير، وحان الوقت الآن لكي تحصل الولايات المتحدة على مقابل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيلينسكي: لن أوقع على اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة .. سيدفع ثمنه 10 أجيال من الأوكرانيين
زيلينسكي يرفض الاعتراف بأي ديون مستحقة للولايات المتحدة
وزير الدفاع الامريكي يدعو زيلينسكي للجلوس الى طاولة المفاوضات
أردوغان يفوز برئاسة حزب "العدالة والتنمية" مجدداً ويتعهد بمواصلة خدمة الشعب
بعد رقوده في المستشفى.. البابا فرنسيس: صلوا من أجلي
زيلينسكي يعلن استعداده للاستقالة
بكين تلوح برد انتقامي ضد واشنطن بشأن الاجراءات الاخيرة
رئيس البرلمان الإيراني يصل بيروت لحضور تشييع السيدين الأمينين (رضوان الله تعالى عليهم)
وزير الخارجية الروسي الى طهران لمناقشة "قضية سوريا"
مرض البابا.. الأطباء يحددون التهديد الرئيسي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك