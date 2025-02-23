أكد زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أنه لا يريد توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة، لأن 10 أجيال من الأوكرانيين سوف يدفعون ثمنها.

وقال زيلينسكي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحصل من أوكرانيا على زيادة بنسبة 100% في المساعدات التي قدموها لها"، مضيفا في مؤتمر صحفي في كييف: "أريد فقط الحوار مع الرئيس ترامب. لن أوقع على شيء سيدفع ثمنه عشرة أجيال من الأوكرانيين"، كما أصر على تضمين الضمانات الأمنية من واشنطن في الوثيقة.

في 21 فبراير، صرح مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايك والتز بأن زيلينسكي سيوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، وسيحدث ذلك في المستقبل القريب. بعد ذلك، ذكرت مصادر في مكتب زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية أن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى تعديل.

وفي أوائل فبراير، أعلن ترامب أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا. وفي 12 فبراير، سلم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت نص اتفاقية المعادن إلى زيلينسكي في كييف. ولم يوقع زيلينسكي، الذي أبدى سابقا استعداده لإبرام الصفقة، خلال لقائه في ميونخ مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأشار زيلينسكي إلى أن ضمانات الأمن كانت غائبة في الاتفاقية المقترحة. وسلم الوفد الأوكراني نصا بتعديلاته، والتي لم يأخذها الأمريكون في الاعتبار في ميونخ.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أكد، أمس السبت، أن واشنطن وكييف تقتربان من إبرام اتفاقية تسمح للجانب الأمريكي بالحصول على تعويض عن الأموال المخصصة لأوكرانيا من خلال مواردها المعدنية.

وبحسب ترامب، يجب أن تكون الاتفاقية جزءا من استراتيجية أوسع لاستعادة الأموال الأمريكية التي تم استثمارها في دعم أوكرانيا، وقال: "لقد دفعنا الكثير، وحان الوقت الآن لكي تحصل الولايات المتحدة على مقابل".