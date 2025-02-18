واسط تمنع دخول المواشي الى المحافظة

أعلنت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن منع دخول المواشي الى المحافظة بسبب ظهور حالات مشتبه بها مصابة بالحمى القلاعية.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان إنه "نظراً لظهور عدد من الإصابات في الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية في عدد من المحافظات وحالات مشتبه بها داخل واسط، ومن أجل اتخاذ إجراءات احترازية تقرر منع دخول كافة أنواع المواشي الى المحافظة من كافة السيطرات الخارجية لحين انتهاء مخاطر الإصابات".

ودعا المحافظ "المواطنين عدم شراء اللحوم من الأماكن العامة والجزر العشوائي حفاظا على سلامتهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه في وقت سابق من اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية، بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، بعضوية عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، مبيناً أن اللجنة باشرت أعمالها في متابعة حالات نفوق الحيوانات، وتحديد أسبابها من خلال الزيارات الميدانية".

وأضاف أنه "تم سحب النماذج المرَضية للحمى القلاعية بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو)، لغرض فحص العينات في المختبرات المرجعية العالمية".

كما وجه رئيس الوزراء حسب البيان، وزارة الزراعة بجرد الأضرار وحصرها ومتابعة معدلات حدوثها وظهورها.

وأوضحت اللجنة بأنّ هذا المرض الذي يصيب الماشية لا ينتقل إلى الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته، ولا يشكل خطراً على صحّة المستهلك.