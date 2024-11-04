القبض على 11 متهماً وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، القاء القبض على 11 متهمًا وضبط أسلحة غير مرخصة بالعاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان إن" الجهد الأمني لقطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري، أسفر عن القاء القبض على (11 ) متهماً وفق مواد قانونية تضمنت (سرقة، مشاجرة، حيازة أسلحة غير مرخصة، إطلاق النار العشوائي) في مناطق (النهروان، الزعفرانية، الكرغولية)، وضبط (بندقية كلاشنكوف ، مسدس، 2 مخزن عتاد)".

وأشارت القيادة في بيانها إلى، أنه" تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة.