الاستخبارات تفكك شبكتين تتاجران بالأعضاء البشرية وتطيح بتاجري مخدرات

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، تفكيك شبكتين للاتجار بالأعضاء البشرية والاطاحة بتاجري مخدرات في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارزها في بغداد، تمكنت من تفكيك شبكتين مختصتين بتجارة الأعضاء البشرية من بينهم نساء ورجال في منطقتين مختلفتين في بغداد"، مبينة انه "وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرات قبض بحقهم، ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود وسُلموا أصولياً إلى الجهات المختصة".

واضافت ان "مفارزها في بابل تمكنت من ضبط احد المتهمين بحوزته (1كغم) من مادة الزئبق كان يروم بيعها بالمحافظة"، مبينة ان "العملية تمت من خلال نصب كمين محكم في ناحية النيل، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وأُحيل إلى القضاء".

وتابعت المديرية أن "مفارزها في الديوانية ألقت القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة في مدينة الديوانية، صادرة بحقهما مذكرتان قضائيتان وفق احكام المادة (28 مخدرات)"، مؤكدة انه "تم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة مختلفة، تمت مصادرتها واتخذت الإجراءات القانونية بحقهما وأُحيلا الى القضاء".