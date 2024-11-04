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مجهولون يمطرون منزل معلمة بوابل من الرصاص ويردوها قتيلة في النجف الاشرف


أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل معلمة بعد اقتحام منزلها من قبل مجهولين في حي الأنصار وسط محافظة النجف.

وقال المصدر أن "مسلحين مجهولين أقدموا على قتل معلمة شابة من مواليد 1997، تعمل في مدرسة أهلية، وذلك بعد اقتحام منزلها في حي الأنصار وسط محافظة النجف".

وأضاف، أن "المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على الضحية، مما أدى إلى وفاتها في الحال، فيما لم تُعرف أسباب الهجوم حتى اللحظة".

في السياق، باشرت شرطة محافظة النجف تحقيقاتها حول الجريمة، في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة، وفق المصدر.

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