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التوجه لتشريع قانون يمنع تدخين الاركيلة والسكائر الالكترونية ويفرض غرامات للمخالفين!


 

صرّحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عن التوجه لتشريع قانون يمنع تدخين الاركيلة والسكائر الالكترونية، فيما بيّنت ان القانون يفرض غرامات على المخالفين، حيث ذكر رئيس اللجنة ماجد شنكالي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قانون الحماية من أضرار التبغ تمت قراءته مرتين، والآن بصدد وضع الصياغة النهائية لعرضه للتصويت"، مبينا، أن "القانون سيكون جاهزا للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين".

وأضاف، أن "اللجنة بصدد الانتهاء من بعض المسائل المتعلقة بالقانون وبعدها يعرض على الدائرة التشريعية للانتهاء من صيغتها، ومن ثم عرضه للتصويت داخل البرلمان".

وأشار إلى، أن "القانون يحمل العديد من الفقرات منها: منع تناول (النرجيلة) وغيرها في الأماكن المغلقة وعدم تناول السجائر والسجائر الالكترونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس الجامعات ودور العبادة ومحطات الوقود، وفرض غرامة 50 ألف دينار لمن يخالف هذه التعليمات".

وتابع، أن "اللجنة ستضع طابعا ضريبيا على علب السجائر وما يعرف بالمعسل وغيرها ويتم مصادرة كل ما يدخل بطريقة غير رسمية، وفرض نوع من التعريفة الجمركية على السجائر الداخلة للعراق، على اعتبار أن الكثير منها يدخل بتعريفة جمركية قليلة".

وأوضح، أن "القانون سيمنع أيضا الترويج والدعاية والإعلان عن التدخين؛ بهدف تقنين وتنظيم التدخين ومنعه بالكامل على الأقل من عمر ما دون 18 عاما".

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التوجه لتشريع قانون يمنع تدخين الاركيلة والسكائر الالكترونية ويفرض غرامات للمخالفين!
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