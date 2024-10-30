"سأذهب للقضاء".. أول تعليق من رئيس مجلس صلاح الدين بعد إقالته

عبر رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، الذي صوت المجلس على إقالته اليوم الأربعاء، عن رفضه للقرار ووصفه بـ "غير القانوني"، فيما بين أنه سيلجأ إلى مجلس القضاء العراقي.

المكتب الاعلامي للصميدعي ذكر في بيان ان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، يؤكد رفضه القاطع لقرار الإقالة، ويعتبره إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.

وأضاف البيان إن المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.

وعليه، فقد قرر رئيس المجلس "اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، ونحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا"، بحسب البيان.