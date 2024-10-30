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السوداني يوجه بتشكيل لجنة برئاسة الاعرجي للتباحث مع حلف الناتو


وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي للتباحث مع حلف الناتو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق الفريق لوكاس شخويرس، حيث جرى بحث سبل التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول الحلف، في ضوء انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق".

 وأضاف ان "رئيس الوزراء اطلع على مخرجات الاجتماع العالي المستوى بين العراق والحلف، الذي عقد في بروكسل شهر آب الماضي".

 ووجه "بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، يرأس الجانب العراقي فيها السيد مستشار الأمن القومي، لمناقشة كل أطر التعاون".

 وأشار السوداني إلى "رغبة العراق في الانتقال إلى التعاون الثنائي مع دول الحلف التي اشتركت في التحالف الدولي، وتعزيز مجالات التدريب والمشورة المشتركة مع القوات العراقية المسلحة، خصوصاً بعد أن اكتسبت قواتنا مستويات متقدمة في الفاعلية التقنية والميدانية".

 كما تطرق إلى تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مع استمرار العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، وتهديده السلم الإقليمي، ومحاولاته توسعة الصراع، مجدداً أهمية أن "تأخذ المنظمات الدولية والأممية والدول الكبرى أدوارها ومسؤولياتها إزاء وقف العدوان، ومنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الصامد".

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