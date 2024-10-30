المجلس الأعلى الإسلامي يُدين إستهداف منزل السيد صدر الدين القبانجي

ادان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الأربعاء، استهدف منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف، إذ ذكر المجلس في بيانه، انه "ندين ونستنكر بأشد العبارات العمل الارهابي الذي استهدف منزل امام جمعة "النجف الاشرف" سماحة السيد صدر الدين القبانجي، حيث إن هذا العمل الخبيث يُعد استهدافاً للرموز الدينية والشخصيات المتصدية، يُعيد للذاكرة صفحة العصابات الاجرامية وتهديدها لحياة ومصالح أبناء شعبنا، ويزعزع امن المجتمع واستقراره، وينتهك خصوصية المحافظة كونها مركزاً للحوزات الدينية ومكاتب مراجع الدين العظام وقِبلة المسلمين في العالم اجمع لنيل العلوم والمعارف الدينية والتبرك بمجاورة وزيارة امير المؤمنين عليه السلام".

وأكد البيان، "نطالب الحكومة المحلية لمحافظة "النجف الاشرف" ان تتابع الموضوع بجدية عالية وتُحكم سيطرة القانون من اجل سلامة أهل المحافظة واستقرارهم، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من تضامن واستنكر وتواصل للاطمئنان على سلامة عضو هيئة قيادة المجلس الاعلى سماحة السيد القبانجي، من شخصيات علمية وعشائرية واجتماعية ورسمية".