نتائج إتخابات كردستان في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة

نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة حشبما نشرتها قناة السومرية.
نتائج محافظة السليمانية:
الاتحاد الوطني الكردستاني: 15
الجيل الجديد: 8
الحزب الديمقراطي الكردستاني: 3
الاتحاد الإسلامي: 3
جماعة العدل الإسلامية: 2
كتلة هلويست: 2
كتلة التغيير: 1
كتلة الشعب: 1
كتلة التحالف الكردستاني: 1
الكوتا: 1 دانا آمانج مقعد مسيحيين
الكوتا: 1 مقعد التركمان
نتائج محافظة دهوك:
نتائج انتخابات محافظة دهوك 25 مقعداً
الحزب الديمقراطي الكردستاني: 18
الجيل الجديد: 2
الاتحاد الإسلامي: 2
الاتحاد الوطني الكردستاني: 1
كتلة هلويست: 1
جيمس حسدو: 1 (مسيحيون)
نتائج انتخابات محافظة أربيل:
نتائج انتخابات محافظة أربيل 34 مقعداً
الحزب الديمقراطي الكردستاني: 17
الاتحاد الوطني الكردستاني: 6
الجيل الجديد: 5
كتلة هلويست: 1
الاتحاد الإسلامي: 1
جماعة العدل الكردستانية: 1
جبهة الشعب: 1
كوتا: 1 (مسيحيون)
كوتا: 1 (تركمان)
نتائج انتخابات محافظة حلبجة 3 مقاعد:
الاتحاد الوطني الكردستاني: 1
الحزب الديمقراطي الكردستاني: 1
الاتحاد الإسلامي: 1
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